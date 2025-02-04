На війні з РФ загинуло понад 45 тис. українських воїнів, - Зеленський
Станом на 4 лютого 2025 року понад 45 тис. українських воїнів загинули у війні з російськими загарбниками
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає "Суспільне".
За словами Зеленського, втрати України на війні - 45 100 людей. Ще близько 390 тис. воїнів — поранені.
"Тут я буду точним, кількість поранених більша, ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранених становить 390 000", - йдеться у заяві.
Президент України заявив про 350 тис. ліквідованих окупантів, ще від 50 до 70 тис. росіян вважаються зниклими безвісти.
"Вони мають близько 600-700 тис. поранених. Приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша. Вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності", - заявив Зеленський.
- В інтервʼю Володимир Зеленський також сказав, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.
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