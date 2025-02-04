Ви, звісно, не зустрінете там моральних авторитетів, визнаних титанів креативності та суверенних законодавців стилю. Проте, якщо пощастить, вийдете на ті сходи, якими Нове обережно, але невідворотно залишає темні підвали нераціонального мислення і крокує до житлових поверхів. Крокує без попереджень. Без санкцій інтелектуалів і контролерів. Бо ж, нагадую, с*ачі – діти свободи.

Хтось може фантазувати, що саме "c*ачмайстри" є санітарами лісу, що саме ці лицарі замащених майонезом клавіатур розчищають шлях Новому. Воно не зовсім так.

Підігруючи настроям Великого Ображеного, чемпіони c*ачів апелюють переважно до тієї людності, якою насправді важко, дуже важко маніпулювати на довгих відрізках часу. Яка міняє пророків і лідерів частіше за шкарпетки. Яка компенсує безапеляційність своїх присудів куцою пам’яттю.

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Серед цієї публіки ви не зустрінете мешканців тих підвалів, де сховані колиски Нового. Не зустрінете геніальних божевільних і тихих революціонерів. Не зустрінете митців, що випереджають час. Ця публіка складається з крикливих частинок Великого Ображеного. З частинок, завжди готових приєднатися до будь-кого, хто раптом зібрав під своїм постом 5000 лайків або 50 000 переглядів.

Це мешканці галасливих сходових майданчиків, що живляться енергією прохідних натовпів, одноденних настроїв та гучних заяв. Їхні лідери не пишуть філософських трактатів. Вони досягнули високих рівнів низькорівності, вони здатні конструювати фінансово забезпечену дешевизну, вони знають, як компенсувати провокаційністю відсутність актуальності.

Вони не бояться забуття, бо пусте місце не має страху перед порожнечею. Вони розширюють свою територію. Якщо раніше їм не надто раділи у світовому академічному середовищі, то тепер вони стали ще й князями (княгинями) університетських дискурсів.

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Адже служіння Великому Ображеному є вдячним служінням. За винятком одного моменту: Нове застає мешканців сходових майданчиків зненацька. І тоді їм доводиться швидко перемальовуватися. Тимчасові незручності там, де тимчасовість стала мейнстримом.

Проте й нам не варто цим турбуватися. Тому що чим ширшими стають сходові майданчики, тим ширшою стає фронтальність Нового. А в широкій фронтальності завжди знайдеться місце тим, хто володіє Знанням і йде Серединним шляхом.

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Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ

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