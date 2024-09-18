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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Чи можливі компроміси з правителями, які діють в шизоїдній системі координат?

Володимир Єшкілєв
18 вересня, 2024 середа
20:04
Погляд

У темах війни ми схильні оминати суть і "підкладку буття", ковзати поверхнею, концентруватися на зовнішньому. Чому так? Бо висновки з глибинної суті можуть нам не сподобатися

Зміст

Дискусії на тему "як закінчити війну", "коли закінчиться війна" йдуть від самого початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2022 року українська спільнота дрейфувала між "двома-трьома тижнями", "нарізкою довгої ковбаси" й зовсім вже капітулянтським припущенням, що війна триватиме – йой, не кажіть мені такого! – "можливо, три-чотири роки". Безальтернативним інструментом фіналізації уявлялася перемога на полі бою й, відповідно, підняття синьо-жовтого стяга якщо не над бункером блідої молі, то вже точно над ялтинською набережною.

Восени 2023-го дискусії з осяяних оптимістичних вершин швидко скотилися до темних зашмарканих ущелин песимізму, а у серпні 2024-го знов злетіли на горби середньої висоти. Щоправда, тепер у публічних розмовах експертів, аналітиків і конспірологів з ясновидцями, домінують "обережні" передбачення на кшталт "досягнення вигідних переговорних позицій", "здобуття перемоги у середній перспективі" та "самітів миру" на індійських землях.

Проте у цих розмовах й далі вперто оминають речі, які насправді є очевидними. Способи закінчення війни визначаються зовсім не нашими бажаннями, а її характером, її рушійними силами та мотиваціями, які лежать у фундаменті тієї низки подій, які ми окреслюємо словом "війна".

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Ця війна від самого початку не була раціональною війною. Не була "війною за ресурси", "війною за життєвий простір". Ресурси та простір, звісно, мислилися ворогом як приємні бонуси, але з ресурсами й простором у нього не було аж таких проблем, щоби починати велику війну. Агресор не будував раціональних планів, а виходив з тієї картини світу, яка склалася в головах вузької групи людей з необмеженою владою. Ця "паралельна реальність" формувалася на перетині реваншистських настроїв ветеранів Першого управління КДБ СРСР та певної містичної настанови, яку культивує філоетнічна секта у російському православ’ї.

Ця група людей хотіла "відновити справедливість", відродити СРСР до столітнього ювілею його проголошення, "поставити Захід на місце" та "покінчити з аномалією", що за неї вони мали нову українську ідентичність, самобутність не фольклорно-шароварну, сільську і пісенну, а модерну, політичну, міську.

В цієї групи людей своя корпоративна, зграйна специфіка. Ці люди дуже інформовані, як і належить фаховим розвідникам. Але в них погана освіта, дуже вузька, без належного світоглядного горизонту. Вони приземлені, ворожі високій інтелектуальності, безпринципні й водночас забобонні. Виховані для виживання у зграї. Вони володіють конкретними знаннями на рівні "хто?", "де?", "списки, явки, паролі". Але не здатні скоординувати ці знання з системним сприйняттям світу, подивитися на світ широко, незалежно і неупереджено. Вони агностики, але вірять у пророцтва афонських старців, вони скептики, але сповідують імперське месіанство. Вони мають колосальний політичний досвід, але діють як герої "Братів Карамазових" - в ситуації постійної істерики та кухонного ресентименту. Вони замкнені в персональних тюрмах своєї ненависті до всього, що не подібне до їхнього буття, скаліченого і травмованого совком.

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Вони – шизоїди. Війна, яку вони ведуть проти нас не має прагматичної основи, вона ініційована хворим колективним мисленням і позбавлена того, що давало б підстави для моделювання майбутнього.

Чи можливі раціональні та правові дипломатичні компроміси з правителями, які діють в шизоїдній системі координат? Малоймовірно. Практично неможливо. Чи можна їх налякати так, щоби вони вступилися, відмовилися від своїх планів? Теоретично можна, але ж вони ледь не з дитинства навчені (натаскані) на усі можливі варіанти протидії силовому тиску. Чи можна з ними порозумітися з урахуванням їхньої пацаватої "реальності", в системі їхніх "понятій"? Можна, але лише прийнявши умови їхньої зграї, умови їхньої шизоїдної гри. Тобто так, як порозумілися з ними корумповані Москвою грузинські олігархи. Через неоголошену капітуляцію.

Це в жодний спосіб не корелюється з майбутнім України. Ні в яких форматах не можна домовитися з тими, хто ab ovo, без аргументації та раціональних підстав відмовляє тобі в праві на існування. Зауважу, що Грузії, на відміну від України, кремлівські шизоїди не відмовляють у праві на історію і самобутність й не оголошують Тбілісі "матір’ю російських міст". Для нас будь-яке визнання правил ворожої шизоїдної гри означає, у перспективі (й не дуже далекій), гарантоване зникнення з історичної мапи.

Враховуючи, що пряма воєнна перемога над ворогом потребує довгого часу, в нас залишається лише один притомний варіант: спротив агресорові з надією на те, що нераціональна війна закінчиться так само нераціонально – через "подію Х", глибинні джерела якої перебуватимуть на межі туманних кордонів метафізики (одночасно – на межі кордонів того, що можна спрогнозувати інструментами політології, соціології, військової науки або ж економічного аналізу).

"Подія Х" - не рідкість у світовій історії. Хрестоматійні приклади відомі з підручників і це не лише зустріч Жанни з дофіном Карлом чи битва при Айн Джалуті. Таких подій було багато за ті тисячі років, що фіксуються в писемній історії й усному переданні. Їхньою особливістю є те, що ніхто не може знайти раціональної основи, яка б підперла "подію Х" якоюсь зримою соціальною, політичною, дипломатичною або ж фінансово-економічною необхідністю. Битву за Київ у 2022-му також іноді вільно розглядати як кандидата на "подію Х", хоча я особисто тут би подискутував.

"Подію Х" в середовищі релігійних людей заведено класифікувати як "чудо", "Божий промисел". В більш раціональному середовищі говорять про "точку біфуркації", "тунельний перехід до нової якості" та використовують ще багато різних хитрих слів. Зовсім прості люди кажуть: "Прийде день і Путін здохне". Хоча "подія Х" не обов’язково пов’язана з фізичним існуванням головного російського шизоїда.

Ми не знаємо, що це буде.

Але ніхто не дає гарантії, що "подія Х" відбудеться цього року, наступного або ж у найближчі три роки. Ніхто не дає гарантії, що вона взагалі відбудеться. Це – сумна реальність, болісна і сповнена темряви. Але ж таки реальність, як не крути.

Джерело

Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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політика
Володимир Путін
Війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
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