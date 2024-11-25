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OPINION

Чому "пророчі" обкладинки The Economist будуть популярними

Володимир Єшкілєв
25 листопада, 2024 понедiлок
20:00
Погляд

Мешканці Пласкої Землі знову очікують ядерного удару. Так само, як вони чекали, що Трамп припинить війну вже 6 листопада, а два роки тому розповідали, що мольфари напророчили на двадцять третій і смерть Путіна і розпад федерації

Зміст

Три обставини роблять конспірологію невмирущою: ненависть, яку неосвічені від початку віків відчувають до освічених, популярний шаблон "нам все брешуть" й ті загадкові факти, які не отримують притомних коментарів

Тому боротьба з конспірологією, як би кому не хотілося протилежного, приречена на провал. Конспірологія виборола собі право на місце у світовій культурі. Новітня хвиля "соціальної прагматики", що намагається віднести конспірологію до сфери "реакційної містики", рано чи пізно стане історією (вже потроху стає), а конспірологія продовжить наснажувати мільйони людей на критичне мислення.

"Пророчі" обкладинки The Economist і далі будуть популярними. Адже той, хто знає, що найвідоміший роман Джейн Остін має назву "Гордість та упередження", завжди зможе пояснити тим, хто не знає, що наступний рік насипле нам у торбу кринжатини саме під цим гаслом. І ця інформація буде сприйнята як демонстрація володіння таємним знанням. А той, хто володіє таким знанням, в очах глибинного народу завжди крутіший за розумаку, який добре вчився в університеті.

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А ще епоха Гіпермодерну вагітна на швидкі та непередбачувані переходи можливого у наявне. Якщо боротьба проти таємного світового уряду стане глобальним трендом, логічною та природною реакцією на неї стане поява такого уряду. 

А масова віра у рептилоїдів, врешті-решт, призведе до того, що розумні ящери наплюють на переваги тихого споглядального життя, вилізуть зі своїх яєць і займуть нафантазовані для них трони. Адже, як не крути, все те, що нас нині оточує, так само з’явилося не з планети Нібіру, а з невичерпних і темних глибин колективної волі до правди.

Джерело

Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
ядерна війна
переговори з РФ
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