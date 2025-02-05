Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки на Донеччині, - DeepState
Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки у Донецькій області. Утім, російські окупанти просунулись у декількох інших населених пунктах
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки. Ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів. Уточнено район Олександрополя", - йдеться у повідомленні аналітиків.
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