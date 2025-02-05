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Щоб приховати смерть дитини, тримали тіло в морозилці: в Одесі підозру отримала матір і його співмешканець

Катерина Єсікова
5 лютого, 2025 середа
06:38
Кримінал

Правоохоронці з'ясували обставини смерті однорічної дитини, яку знайшли в морозилці - матір і її співмешканець намагалися приховати смерть малюка

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція.

Кілька днів тому правоохоронці знайшли тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси. Там малюк мешкав зі старшою на рік сестрою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

За даними Нацполіція, попередньо, приблизно в січні через недогляд матері хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла.

"Після отриманих травм дитина втрачала свідомість та мала порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися по допомогу до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру", - повідомила начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, Світлана Ткаченко.

Наразі 2-річна старша сестра померлого хлопчика перебуває в одному з місцевих медичних закладів, де її обстежують. Надалі вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.

Слідчі повідомили жінці та її співмешканцю про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, що спричинило смерть малолітньої особи. 

Крім цього, жінці повідомлено про підозру ще за ст. 166 ККУ – злісне невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку – за ч. 1 ст. 297 ККУ – наруга над тілом померлого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Суспільство
Одеса
поліція
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