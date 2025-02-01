В Одесі у морозилці 18-річної матері знайшли тіло однорічного хлопчика

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці знайшли в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі Одеси.

Як встановили правоохоронці, хлопчик та його старша на рік сестричка мешкали з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

З матір’ю і чоловіком уже працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучили із сім’ї та доправили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.