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Чотирьох співробітників "виправної колонії ДНР" підозрюють у жорстокому катуванні українського військовополоненого

Ксенія Золотова
5 лютого, 2025 середа
04:28
Війна з Росією

Офіс Генерального прокурора оголосив підозри чотирьом співробітникам так званої Калінінської виправної колонії "ДНР", які упродовж 2 років жорстоко катували українського військовополоненого

Зміст

Про це йдеться на сайті відомства.

За даними слідства, у колонії на тимчасово окупованій території Донецької області підозрювані разом з іншими наразі невстановленими співробітниками установи з червня 2022 року по червень 2024 року жорстоко поводилися українським військовополоненим. 

"Вони застосовували до нього фізичне та психологічне насильство. Військовополоненому наносили численні удари гумовим кийком та іншими підручними засобами в область тулубу, попереку, ребер, спини, рук, ніг та інших частин тіла, а також душили за допомогою поліетиленових пакетів", - зазнчають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чотирьом співробітникам так званої "Калінінської виправної колонії ДНР" повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з українським військовополоненим (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

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Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
військові
російська армія
полонені
Донеччина
окуповані території
окупанти
ОРДЛО
Офіс генпрокурора
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