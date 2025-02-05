Чотирьох співробітників "виправної колонії ДНР" підозрюють у жорстокому катуванні українського військовополоненого

Про це йдеться на сайті відомства.

За даними слідства, у колонії на тимчасово окупованій території Донецької області підозрювані разом з іншими наразі невстановленими співробітниками установи з червня 2022 року по червень 2024 року жорстоко поводилися українським військовополоненим.

"Вони застосовували до нього фізичне та психологічне насильство. Військовополоненому наносили численні удари гумовим кийком та іншими підручними засобами в область тулубу, попереку, ребер, спини, рук, ніг та інших частин тіла, а також душили за допомогою поліетиленових пакетів", - зазнчають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чотирьом співробітникам так званої "Калінінської виправної колонії ДНР" повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з українським військовополоненим (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.