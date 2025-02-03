ООН фіксує "тривожне зростання" кількості страт українських військовополонених

Про це пише пресслужба ООН.

Так, з кінця серпня 2024 року Моніторингова місія зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

"Багато українських солдатів, які здалися в полон або перебували під вартою російських збройних сил, були розстріляні на місці", - йдеться у заяві й додається, що окупанти вбивали неозброєних і поранених бійців.

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі у РФ відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців", - сказала очільниця місії Даніель Белл.

Водночас Моніторингова місія повідомляє, що задокументувала одну страту українськими військовими пораненого російського солдата у 2024 році.