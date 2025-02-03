ООН фіксує "тривожне зростання" кількості страт українських військовополонених
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні "висловила тривогу" через різке збільшення кількості повідомлень про страти українських полонених військовослужбовців
Про це пише пресслужба ООН.
Так, з кінця серпня 2024 року Моніторингова місія зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.
"Багато українських солдатів, які здалися в полон або перебували під вартою російських збройних сил, були розстріляні на місці", - йдеться у заяві й додається, що окупанти вбивали неозброєних і поранених бійців.
"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі у РФ відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців", - сказала очільниця місії Даніель Белл.
Водночас Моніторингова місія повідомляє, що задокументувала одну страту українськими військовими пораненого російського солдата у 2024 році.
- Російські окупанти поширили зображення, на яких зафіксовано українського військовослужбовця з відсіченою головою. Його особу вже встановили.
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