У мережі поширили фото з відсіченою головою українського військовослужбовця. Його особу встановлено
Російські окупанти поширили зображення, на яких зафіксовано українського військовослужбовця з відсіченою головою. Його особу вже встановили
Про це повідомляє уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
"У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця", - йдеться у дописі.
Зазначається, що попередньо вдалося встановити особу загиблого. Також було поінформовано Національну поліцію для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин, встановлення місцеперебування тіла та інших важливих деталей.
Також поінформовано Офіс Генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.
Уповноважений закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей, а також наголосив, що варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.
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