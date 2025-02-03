У мережі поширили фото з відсіченою головою українського військовослужбовця. Його особу встановлено

Про це повідомляє уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця", - йдеться у дописі.

Зазначається, що попередньо вдалося встановити особу загиблого. Також було поінформовано Національну поліцію для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин, встановлення місцеперебування тіла та інших важливих деталей.

Також поінформовано Офіс Генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.

Уповноважений закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей, а також наголосив, що варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.