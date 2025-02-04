Зміни у побудові війська: що ми прагнемо досягнути реформою ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Перехід ЗСУ на нову організаційну структуру



Україна фіксує зміни у підходах до побудови війська. Верховний Головнокомандувач вчора, 3 лютого, заявив, що вже затверджений відповідний план переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.

Отже, що таке корпус? Корпус – це не тактичне, а оперативно-тактичне з'єднання. За класикою, корпус складається приблизно з двох-чотирьох дивізій, може налічувати до 50 тис. військовослужбовців.

Проте в Україні корпуси планують створювати не з дивізій, а з бригад. Імовірно, чотири чи п'ять бригад будуть основою нових корпусів, плюс частини бойового та тилового забезпечення. Тобто, окрім бойових бригад, мають бути, зокрема, підрозділи або частини, які забезпечують протиповітряну оборону, артилерійські бригади, ймовірно, також інженерні бригади, аби фактично все, що потрібно на полі бою, корпус міг виконувати майже самостійно.

Були твердження, що загалом йтиметься про створення аж 20 корпусів. Це оптимістичні оцінки, при тому, що у нас зараз на суходолі діють понад 100 різних бригад та полків різного підпорядкування.

До речі, наразі в Силах оборони України вже є п'ять чи шість корпусів: 5-й, 9-й, 10-й і, ймовірно, 12-й корпус, також є корпус морської піхоти, який був створений у 2023 році, і 7-й десантно-штурмовий корпус - всі ці корпуси, напевно, зазнають певних змін.

Що ми прагнемо з цією реформою досягнути? Очікується, що корпуси будуть воювати як єдине ціле. Командир корпусу буде нести повну відповідальність у своїй смузі оборони. Ця смуга оборони може бути різною, залежно від ділянки у 30-150 км та ситуації. Вважається, що корпусна структура дозволить позбутися всіх вад, які присутні на поточному рівні управління, тому що зараз воюють бригади разом з полками, з приданими батальйонами. Значна кількість цих бригад керується оперативно-тактичним управлінням. Тобто командними структурами, які є, по суті, тимчасовими, і не завжди знають стан кожної бригади. Часом не мають можливості підсилити ці бригади, що зменшує ефективність використання всіх цих сил і засобів на тій чи іншій ділянці фронту.

Зараз вважається, що корпус, як єдина штатна структура, дозволить забезпечити, по-перше, єдність командування: коли командир буде відповідати за підготовку штатних підрозділів, тверезо оцінювати бойові спроможності усіх своїх військових частин, визначати, яка саме бригада буде на тій чи іншій ділянці, забезпечувати ротацію й таке інше.

По-друге, дозволить бути більш ініціативними на лінії фронту, оскільки командування зможе безпосередньо керувати своїми штатними підрозділами без приданих сил, за винятком авіації. Адже артилерія, ППО, механізовані підрозділи - все це повинно бути у складі такого корпусу.

Також, ймовірно, вдасться уникнути використання приданих підрозділів, які функціонують як пожежні команди, а також зменшити ручне управління на тактичному рівні, коли командири ОТУ, ОСУ, а інколи й вищого рівня, намагаються керувати окремими батальйонами, ротами чи взводами на тих чи інших ділянках через голову безпосередніх командирів.

Командири окремих бригад неодноразово говорили про необхідність відновлення корпусної та дивізійної структури. За попередніми даними, які вже лунають у ЗМІ, нові корпуси насамперед будуть створюватися навколо 3-ї окремої штурмової бригади, також, ймовірно, навколо 92-ї окремої механізованої бригади. Корпуси також будуть створюватися в Нацгвардії, де осередками формування корпусів стануть 12-та бригада "Азов" і 13-та бригада "Хартія". Усі ці командири здобуватимуть новий досвід і стануть людьми, які дійсно опановуватимуть цей перехід на нову штатну структуру, який займе певний час.

Ми одразу об'єднуємо бригади в корпуси, відповідно, виникнуть певні проблеми, що пов'язані з системою управління. І не виключено, що підготовка офіцерів, керівних кадрів буде певним викликом для того, аби перейти на нову штатну структуру. Але це крок - у правильному напрямку, про що неодноразово говорили експерти, що зараз і здійснює військово-політичне керівництво, вже публічно визнавши зміни в побудові української армії.

Лінія фронту: просування та втрати ворога

А в цей час на лінії фронту тривають бойові дії. Варто згадати про підсумки січня. Багато аналітичних структур зробили висновки, що темпи просування ворога за січень зменшились, хоча тут є нюанси.

Зокрема, сьогодні Інститут вивчення війни (ISW) зробив два висновки, які поширили всі наші медіа. По-перше, темпи просування противника не знизились порівняно з серпнем. По-друге, втрати ворога залишаються на вкрай високому рівні.

Все це правильно, але є деталі, адже Інститут вивчення війни чомусь подає дані, згідно з якими за січень ворог зайняв 498 кв. км. Такі дані насправді не є вірними, оскільки DeepState та інші аналітичні структури, що підраховують просування армії РФ, говорять, що за січень противник зміг захопити 325 кв. км, плюс 50 км в Курській області. Ці показники значно менші за ті, що подає Інститут вивчення війни, але тут варто також згадати цифри, пов'язані з втратами окупантів, які в грудні та січні були найбільшими за останній час.

У грудні втрати ворога становили 48 670 знищених і поранених російських окупантів, а в січні - 48 240. Ці показники вищі порівняно з тим, що загарбник може поповнювати свої ряди прихованою мобілізацією за досить великі гроші.

Цікаво, що за січень суттєво зросла кількість ворожої автомобільної техніки, яка була знищена, і зменшилася кількість танків та бронетехніки. У противника рекордні втрати в автомобільній техніці – 2954 одиниці. Йдеться і про військову, і ту цивільну техніку, яка ворогом використовується для штурмів. Розуміємо, що в окупантів зараз є обмеження по важкій бронетехніці, яка досить ефективно знищується, тому вони використовують всі можливості, аби доставити свою піхоту до лінії зіткнення.

На відео від 5-ї окремої штурмової Київської бригади продемонстрована одна з історій, як діє противник. На БТР-82 було завантажено 11 російських вояк, які рухалися на нашу землю. Потім відбувалося десантування цієї групи окупантів. Однак впродовж декількох хвилин з використанням скидів всі ці 11 російських військових були повністю знищені, жоден з них не вцілів.





Ця робота по ворогу і показує, наскільки відпрацьовані наші підходи у знищенні загарбників з використанням дронів зі скидами. Слід зазначити, що 5-та ОШБр тримає оборону в зоні Часового Яру, де противник намагається просуватися, але зазнає колосальних втрат.

Фіксуємо тенденцію, що за січень відбувається зменшення просування ворожих сил. Вже другий місяць поспіль ми говоримо про площі, які противник захоплює на нашій землі, але його втрати залишаються вкрай високими. А це свідчить про те, що виснаження окупантів за рахунок завдання йому значних втрат – важлива складова наших підходів в обороні.

Роботизовані платформи для ЗСУ



А далі поговоримо про те, що нам допомагає утримувати лінію оборони та зберігає життя українських військових – роботизовані платформи. Ми неодноразово спілкувалися у нашій рубриці з конструкторами, директорами найкращих підприємств, які постачають до Сил оборони України роботизовані платформи. Обговорювалися нами роботизовані платформи від Ratel, також Rover Tech, що постачає відомі системи "Змій-500".

Сьогодні знову зустрінемося з однією компанією, яка вже була в нашій рубриці, але маємо цікавий привід. Йдеться про новий проєкт компанії "Роботизовані комплекси", яка постачає декілька роботизованих платформ до ЗСУ, але тут є нюанси.

Ігор Чайковський, засновник компанії "Роботизовані комплекси", розповів, що наразі представили для Сил безпеки та оборони дистанційно керовану щоглу. Це начебто простий інженерний засіб, але в нього доволі конкретна задача. Бачимо, що часто та ефективно використовуються FPV-дрони на полі бою, також розуміємо, що пілоти цих дронів є цілями противника. Задача таких роботизованих комплексів - відвести пілотів FPV-дронів максимально від зони ураження, тобто керування дроном повинно відбуватися, щоб пілоти перебували максимально далеко.

Також такі щогли мають забезпечувати кращу координацію та зв'язок, особливо коли робота має відбуватися глибше у "сірій зоні" або по лінії фронту. Для збереження життя та покращення зв'язку, координації й була створена така наземна роботизована платформа.

Засновник компанії "Роботизовані комплекси" зазначив, що різні роди та групи військ потребують абсолютно різних засобів. У кожного роду військ є своя специфіка, у кожного підрозділу є задачі з виконання тих завдань, які вони повинні відпрацьовувати. І сьогоднішній проєкт не є останньою новинкою, яка буде представлена в цьому році. Компанією "Роботизовані комплекси" тестується ще низка досить цікавих прототипів, які будуть представлені для широкої аудиторії найближчим часом.