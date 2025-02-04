Зеленський і премʼєр-міністр Австралії обговорили військову допомогу для України
У вівторок, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі
Про це повідомляє офіційний сайт Офісу президента.
Володимир Зеленський подякував Австралії та всьому австралійському народові за допомогу та підтримку України. За словами президента, важливо продовжувати тиснути на Росію та диктатора Володимира Путіна: посилювати санкції, насамперед проти тіньового танкерного флоту.
"Пріоритет України – надійні гарантії безпеки, зміцнення нашої держави та примушування Росії до закінчення війни і встановлення справедливого й тривалого миру", – йдеться у заяві.
Зеленський і Албенізі обговорили майбутні контакти з партнерами, передусім зі США, і можливі формати співпраці з іншими лідерами для спільного тиску на РФ.
Під час розмови сторони також поговорили про військову допомогу Україні: прискорення постачання вже оголошеного пакета допомоги, а також прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю.
"Окрему увагу приділили долі громадянина Австралії, добровольця Оскара Дженкінса, якого Росія захопила в полон. Глава держави зазначив, що зі свого боку Україна готова докласти необхідних зусиль, щоб встановити всі обставини", - додав Зеленський.
- У грудні 2024-го міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва: вона оголосила про пакети допомоги для відбудови та енергетики України.
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