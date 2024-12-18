Очільниця МЗС Австралії Вонг у Києві оголосила про нові пакети допомоги Україні

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

"Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій", - написав дипломат у соцмережі Х.

Це перший за десять років двосторонній візит глави МЗС Австралії до України.

I was delighted to welcome Foreign Minister Penny Wong to Kyiv this morning. It will be a busy day of meetings and discussions.https://t.co/a5VnJVGOf0 pic.twitter.com/FqsKeRyBDM — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) December 18, 2024

Пізніше стало відомо, що Вонг у Києві зустрілася зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Міністри домовилися про відновлення повноцінної роботи посольства Австралії в Україні.

Сибіга висловив переконання, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці між двома державами.

Він також звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи австралійські бронемашини "Бушмастер" та запропонував врахувати потреби України при списанні військової техніки Австралії.

"Підтримка України – в прямих інтересах Австралії, адже зміцнює стабільність не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні. Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для Кремля", – наголосив очільник МЗС України.

Згодом, під час спільної пресконференції з Сибігою Вонг оголосила про нові пакети допомоги Україні, передає РБК-Україна.

Зокрема, Австралія зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 млн доларів та передасть 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку. Це допоможе Україні отримати доступ до близько 400 млн доларів додаткової позики протягом наступних 10 років, що допоможе у відбудові.