Австралія передасть танки Abrams Україні в межах нового пакета допомоги
У межах нового пакета військової допомоги Україні на $245 млн Австралія передасть Києву 49 танків Abrams, яких спишуть з озброєння держави
Про це пише ABC.
Зазначено, що міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой оголосить про новий пакет допомоги на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в їхній боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки доставлять більше вогневої потужності та мобільності Збройним силам України, а також доповнять підтримку, надану нашими партнерами бронетанковим бригадам України - Австралія залишається твердою в підтримці України", - запевнив Конрой в Лондоні на зустрічі з британськими урядовцями.
У матеріалі йдеться, що загалом Австралія передасть Україні 49 танків Abrams.
Водночас нещодавно країна отримала перший танк із нових 72 Abrams M1A2, які замінять 59 старих машин M1A1, котрі австралійська армія ніколи не використовувала в бою.
- 12 липня уряд Австралії оголосив про плани надати Україні $250 млн військової підтримки, що стане найбільшим пакетом від країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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