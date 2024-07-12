Австралія пообіцяла Україні найбільший з початку великої війни пакет військової допомоги на $250 млн

Про це повідомляє ABC News.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.

Зазначається, що Австралія та інші партнери з країн Азійсько-тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з Альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.

Австралійський військовий пакет містить керовані ракети й ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію черевиків.

Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", - запевнив Марлз.