Австралія пообіцяла Україні найбільший з початку великої війни пакет військової допомоги на $250 млн
Уряд Австралії оголосив про плани надати Україні $250 млн військової підтримки, що стане найбільшим пакетом від країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє ABC News.
Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.
Зазначається, що Австралія та інші партнери з країн Азійсько-тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з Альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.
Австралійський військовий пакет містить керовані ракети й ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію черевиків.
Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.
"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", - запевнив Марлз.
- 31 травня Австралія вирішила долучитися до переліку країн-спонсорів Фонду підтримки енергетики України. Уряд анонсував грантовий внесок на суму близько 12,26 млн євро.
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