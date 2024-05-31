Австралія надасть Україні $20 млн на підтримку енергосистеми замість вугілля, про яке просив Київ

Про це повідомляє ABC.

Зазначається, що кошти будуть передані у "Фонд енергетичної підтримки України", яким керують Україна та Європейська комісія.

З грудня минулого року Україна подала два окремі запити на вугілля з Австралії, але федеральний уряд країни висловив небажання їх задовольнити.

Україна знову попросила Австралію надіслати партію вугілля, але міністр оборони Австралії каже, що допомога буде зосереджена на "практичній" військовій підтримці.

Австралійський уряд надасть додаткову підтримку в розмірі $31 млн: $20 млн на енергетику та $11 млн додаткової гуманітарної підтримки.

Гуманітарне фінансування піде в основному на Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке зосереджено на таких основних потребах, як їжа, вода та притулок. Частина фінансування також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг сказала, що надсилати кошти, а не пряме вугілля, дешевше та простіше.

"Якщо ви доставляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страхування. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля тому, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні приймати власні рішення про те, куди їй найкраще застосувати це фінансування", — зазначила вона.

Посол України Василь Мирошниченко зазначив, що допомога Австралії дуже необхідна.

"Я глибоко вдячний уряду Австралії і, зокрема, Пенні Вонг за цей новий пакет своєчасної допомоги для забезпечення енергетичної безпеки та гуманітарних потреб України", — сказав він.