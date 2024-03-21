Австралія приєдналася до української коаліції дронів

Про це пише The Guardian.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - заявив Марлес.

За його словами, Австралія продовжить "робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".