Австралія приєдналася до української коаліції дронів
Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна приєдналася до коаліції дронів для України
Про це пише The Guardian.
"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - заявив Марлес.
За його словами, Австралія продовжить "робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".
- У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 8 країн-партнерів.
- 8 березня Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України.
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