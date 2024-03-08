Канада приєдналася до української коаліції дронів
Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів
Про це пише міністерство оборони Канади.
"Для подальшого зміцнення можливостей України у сфері безпілотників, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до коаліції спроможностей з розбудови дронів Контактної групи з питань оборони України, яку спільно очолює Латвія та Велика Британія. Як член цієї коаліції спроможностей, Канада продовжуватиме шукати шляхи збільшення можливостей України в галузі безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників, зокрема передали понад 100 спеціалізованих камер для дронів, які були виготовлені у Канаді.
Також міністр Блер оголосив минулого місяця про додаткову допомогу у понад 800 дронів від Teledyne FLIR з Ватерлоо.
- У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 8 країн-партнерів.
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