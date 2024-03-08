Канада приєдналася до української коаліції дронів

Про це пише міністерство оборони Канади.

"Для подальшого зміцнення можливостей України у сфері безпілотників, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до коаліції спроможностей з розбудови дронів Контактної групи з питань оборони України, яку спільно очолює Латвія та Велика Британія. Як член цієї коаліції спроможностей, Канада продовжуватиме шукати шляхи збільшення можливостей України в галузі безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників, зокрема передали понад 100 спеціалізованих камер для дронів, які були виготовлені у Канаді.

Також міністр Блер оголосив минулого місяця про додаткову допомогу у понад 800 дронів від Teledyne FLIR з Ватерлоо.