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Ткаченко провів перше засідання Ради оборони Києва: ухвалено важливе рішення щодо захисту критичної інфраструктури

Юлія Юліна
4 лютого, 2025 вiвторок
18:22
новини Києва Тимур Ткаченко

Новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів перше засідання Ради оборони міста, на якому ухвалили низку важливих рішень

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

"Ухвалили низку важливих для безпеки та життєдіяльності Києва рішень. Першочергово – про захист критичної інфраструктури міста. Не можу оприлюднити деталі, та констатую, що є позитивний результат по стратегічно важливих для Києва моментах", - написав посадовець.

Також Рада оборони розглянула питання евакуації пошкоджених обстрілами та покинутих автомобілів із вулиць і дворів столиці. Станом на зараз ідеться про понад 1 тис. одиниць автотранспорту, уточнив Ткаченко.

"Це наболіла проблема. Неприбрані авто шкодять громадській безпеці, захаращують проїзди для спецтехніки та автомобілів екстрених служб. Вони негативно впливають на санітарний стан прибудинкових територій — накопичують бруд і сміття. Також поряд із дитячими майданчиками вони є потенційною загрозою. Під час гри діти можуть порізатися об скло чи металеві краї", - пояснив він.

За його словами, Рада оборони Києва ухвалила рішення, відповідно до якого будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, за відповідним запитом це можна буде зробити.

"У рішенні йдеться не про утилізацію цих транспортних засобів, а саме про переміщення авто в окремі місця, де вони не створюватимуть перешкод для життєдіяльності міста", - уточнив Ткаченко.

Він пообіцяв детальніше пояснити алгоритм пізніше.

Зупинка громадського транспорту під час тривог

За словами Ткаченка, влада відреагувала на постійні запити мешканців столиці щодо скасування зупинок громадського транспорту під час повітряних тривог. Чиновник зазначив, що КМВА напрацьовує пропозиції, які дадуть змогу розв'язати цю проблему.

"На жаль, не володію даром передбачення і не можу гарантувати посадовцям, що країна-терорист не атакує в якійсь точці… Але по тому, як рухатись, а не стояти на місці, пропозиції вже напрацьовані. Вони на етапі узгодження. Намагаємося врахувати всі безпекові та логістичні параметри", - написав начальник КМВА.

"Безпека є і буде основним пріоритетом. Водночас ми не можемо ігнорувати запити киян. Шукаємо рішення, яке буде зваженим, оптимальним і безпечним", - резюмував він.

  • Раніше Ткаченко також доручив провести аудит щодо доступності столичних укриттів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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