У Києві переглянуть функціонування громадського транспорту під час повітряної тривоги

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Також під час засідання розглянуть питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади Києва та працівників КМВА за погодженням Ради оборони.

Ще одним питанням, яке винесуть на розгляд, буде ліквідація пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.