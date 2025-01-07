У Києві переглянуть функціонування громадського транспорту під час повітряної тривоги
Рада оборони Києва на найближчому засіданні розгляне питання функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Також під час засідання розглянуть питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади Києва та працівників КМВА за погодженням Ради оборони.
Ще одним питанням, яке винесуть на розгляд, буде ліквідація пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.
- Раніше Ткаченко також доручив провести аудит щодо доступності столичних укриттів, аби вони були відкритими та доступними.
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