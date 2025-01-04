"Проблема зачинених укриттів надалі залишається гострою": новий очільник Київської МВА проведе аудит

Про це Ткаченко написав у Telegram.

Наразі в застосунку "Київ Цифровий" доступна мапа укриттів та функція подачі скарг на зачинені укриття. Однак, за досвідом начальника КМВА, оперативної реакції на ці скарги немає. Так, сам Ткаченко очікує на зворотний зв'язок вже добу.

Посадовець зазначив, що проблема зачинених укриттів залишається надалі гострою. Він наголосив, що укриття мають бути відкритими та доступними.

"Дав сьогодні відповідне доручення – зробити аудит щодо доступності столичних укриттів, напрацювати відповідний алгоритм реагування у випадку неможливості потрапити до укриття та головне: негайне інформування заявників", – написав Ткаченко.

Він додав, що цей механізм має забезпечити оперативність і дієвість, аби кияни були впевнені у безпеці власного життя та близьких.

Загибель людей біля укриття в Києві у 2023 році

У ніч на 1 червня 2023 року Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет.

Тривога пролунала о 02:49, а потім була серія вибухів. Внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобілі, житлові будинки, дільничний пункт поліції, школи та одну з поліклінік.

Тієї ночі під час тривоги 3 людини загинули біля зачиненого укриття. За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – розповідав чоловік загиблої жінки.