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Оновлено

Чоловік загиблої від ракетної атаки на Київ 1 червня заявив про зачинене укриття під час тривоги, влада з'ясовує причини

1 червня, 2023 четвер
09:18
Суспільство укриття

Уночі 1 червня РФ завдала ракетного удару по столиці, унаслідок якого у Деснянському районі загинули щонайменше три людини. Чоловік загиблої заявив про зачинене укриття

Про це пише Суспільне.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", - розповів Ярослав.

Дружина чоловіка загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною йшла до укриття, яке було зачинене.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє мирних жителів, в тому числі дитина, які також прямували до укриття.

Понад десять мешканців столиці отримали поранення різного ступеню тяжкості. Уламки впали на дитячу поліклініку та пошкодили будівлі поруч.

Мер столиці Віталій Кличко написав, що причини з'ясовуються.

"До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки й на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці", - пише Кличко.

Міський голова наголосив, що керівник медичного закладу та глава району несуть відповідальність за роботу укриття. Останній повинен контролювати усі укриття, які є на мапі міста: "Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні й невідкладно".

З ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА, заявив очільник Деснянської РДА Дмитро Ратніков.

Директор поліклініки №3 розповів, що працівник нічної зміни відкрив центральний вхід.

"Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту. Викликані на доповідь всі відповідальні особи", - написав він.

Ратніков наголосив, що будуть ухвалені жорсткі рішення стосовно всіх відповідальних осіб.

"Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", – заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Повідомляється, що у межах розслідування правоохоронці знайдуть та притягнуть до відповідальності усіх винних осіб.

Що відомо про нічну атаку на Київ

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет.

Тривога пролунала о 02:49, а потім була серія вибухів. Внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобілі, житлові будинки, дільничний пункт поліції, школи та одну з поліклінік.

У переддень Всесвітнього дня дитини росіяни забрали життя однієї малечі. Також загинуло двоє дорослих, ще близько 10 - поранені.

ППО знищила усі 10 ворожих цілей, проте від уламків пошкоджено багатоповерхівку, авто та поліклініку.

Близько 04:00 пролунав відбій повітряної тривоги у Києві та інших областях.

Схожі обстріли, особливо столиці, відбуваються майже щодня. Ними Росія має намір збити потенціал України напередодні контрнаступу.

Новини
Віталій Кличко
Війна з Росією
новини Києва
ракетний удар
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