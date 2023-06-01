У КМВА повідомили, що за попередньою інформацією одна людина загинула, ще троє - постраждали.
Пізніше у КМВА уточнили, що загинули троє людей, ще 4 - поранені.
Коротко.
В кількох областях на сході та центрі України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У Києві пролунала серія вибухів.
Спеціальні служби отримали виклик у Дніпровському та Деснянському районах столиці, внаслідок падіння уламків. Пошкоджено автомобіль, житловий будинок та одну з поліклінік. Три людини загинули. Є постраждалі та госпіталізовані.
У КМВА повідомили, що за попередньою інформацією одна людина загинула, ще троє - постраждали.
Пізніше у КМВА уточнили, що загинули троє людей, ще 4 - поранені.
Мер столиці повідомив про виклик рятувальників у Дніпровському районі.
КМВА повідомляє про займання автомобіля у Дніпровському районі через падіння уламків.
Кличко уточнив, що уламки впали у Дніпровському та Деснянському районах, зокрема на дорогу.
Також пошкоджено одну з поліклінік.
У Дніпровському районі госпіталізовано одну людину. Згодом стало відомо про ще одну постраждалу людину. Їх госпіталізували.
Також пошкоджено багатоповерхівку у Деснянському районі.
Кличко повідомив про серію ударів.
На Київщині загроза ракетної атаки! У регіоні вже працюють сили ППО.