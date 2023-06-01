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В кількох областях на сході та центрі України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У Києві пролунала серія вибухів.

Спеціальні служби отримали виклик у Дніпровському та Деснянському районах столиці, внаслідок падіння уламків. Пошкоджено автомобіль, житловий будинок та одну з поліклінік. Три людини загинули. Є постраждалі та госпіталізовані.