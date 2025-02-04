Іспанський уряд погодився скоротити робочий тиждень
Уряд Іспанії 4 лютого підтримав пропозицію партії Sumar про скорочення робочого тижня без зміни заробітної плати - із 40 годин до 37,5
Про це інформує Reuters.
Іспанський уряд схвалив рішення під час щотижневого засідання: виконавчий указ підписала віцепремʼєрка й міністерка праці, а також очільниця Sumar Йоланда Діас.
"Ця пропозиція полягає в тому, щоб жити краще, менше працювати і бути набагато продуктивнішими й ефективнішими в економічному плані", - пояснила вона.
Натомість таку ініціативу не підтримує група роботодавців Іспанії CEOE, аргументуючи це тим, що зменшення робочого тижня збільшить витрати вітчизняних компаній та зробить їх менш конкурентоспроможними.
Водночас рішення ще має схвалити парламент Іспанії.
- Минулого року в данському Копенгагені розпочали експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету.
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