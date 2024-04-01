У Копенгагені почали експеримент з чотириденним робочим тижнем
У Копенгагені - столиці Данії - 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Він триватиме до кінця року
Про це повідомляє DN.
Працівники муніципалітету, які беруть участь в експерименті, з 1 квітня працюють 4 дні на тиждень та мають три вихідні. Кількість робочих годин на день лишається незмінною.
Дослідниця трудового життя з університету Роскілле Янне Глеруп зазначає, що практикувати чотириденний робочий тиждень у Данії почали ще під час пандемії Covid-19.
"Після пандемії коронавируса це стало трендом, який залишився в муніципалітетах Данії", - каже вона.
В експерименті, який триватиме до кінця року, беруть участь працівники шести адміністрацій муніципалітету. Після закінчення експерименти такий графік може стати постійним.
За словами Янне Глеруп подібний досвід має бізнес-спільнота Данії протягом тривалого часу. Але тепер цікаво, що долучаються і держава.
"Копенгаген найбільший, але не перший. Я знаю принаймні 15-20 інших муніципалітетів, які пробують подібні моделі", - розповідає Янне.
Коли в минулому році в муніципалітеті Копенгагена виникла ідея 4-денного робочого тижня, всі партії проголосували за неї. Метою, окрім протидії стресу серед працівників, є підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.
Зазначається, що все більше громадян Данії вимагають врегулювання старих традиційних методів роботи. Адже багато людей відчувають трудове життя як дуже напружене та інтенсивне - і тому вони шукають альтернативні варіанти щодо робочого часу, аби досягти балансу.
Коли мозковий центр Autonomy провів дослідження у Великобританії серед 3 тис. співробітників приблизно в 60 компаніях, виявилося, що багато працівників відчули позитивні наслідки, такі як зниження тривожності та втоми через коротші робочі тижні. Тенденція скорочення зменшлась на 57%.
Щоправда є і ті, хто навпаки сприймає меншу кількість робочих днів як стрес, й існує думка, що "в п’ятиденному суспільстві" може бути важко впровадити коротший робочий тиждень. Але все ж більшість працівників щасливі отримати довші вихідні.
- 11 квітня 2023 року повідомлялось, що іспанське місто Валенсія проводило місячний експеримент, під час якого аналізували вплив чотириденного робочого тижня на здоров'я, добробут жителів та на навколишнє середовище й економіку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе