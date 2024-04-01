У Копенгагені почали експеримент з чотириденним робочим тижнем

Про це повідомляє DN.

Працівники муніципалітету, які беруть участь в експерименті, з 1 квітня працюють 4 дні на тиждень та мають три вихідні. Кількість робочих годин на день лишається незмінною.

Дослідниця трудового життя з університету Роскілле Янне Глеруп зазначає, що практикувати чотириденний робочий тиждень у Данії почали ще під час пандемії Covid-19.

"Після пандемії коронавируса це стало трендом, який залишився в муніципалітетах Данії", - каже вона.

В експерименті, який триватиме до кінця року, беруть участь працівники шести адміністрацій муніципалітету. Після закінчення експерименти такий графік може стати постійним.

За словами Янне Глеруп подібний досвід має бізнес-спільнота Данії протягом тривалого часу. Але тепер цікаво, що долучаються і держава.

"Копенгаген найбільший, але не перший. Я знаю принаймні 15-20 інших муніципалітетів, які пробують подібні моделі", - розповідає Янне.

Коли в минулому році в муніципалітеті Копенгагена виникла ідея 4-денного робочого тижня, всі партії проголосували за неї. Метою, окрім протидії стресу серед працівників, є підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.

Зазначається, що все більше громадян Данії вимагають врегулювання старих традиційних методів роботи. Адже багато людей відчувають трудове життя як дуже напружене та інтенсивне - і тому вони шукають альтернативні варіанти щодо робочого часу, аби досягти балансу.

Коли мозковий центр Autonomy провів дослідження у Великобританії серед 3 тис. співробітників приблизно в 60 компаніях, виявилося, що багато працівників відчули позитивні наслідки, такі як зниження тривожності та втоми через коротші робочі тижні. Тенденція скорочення зменшлась на 57%.

Щоправда є і ті, хто навпаки сприймає меншу кількість робочих днів як стрес, й існує думка, що "в п’ятиденному суспільстві" може бути важко впровадити коротший робочий тиждень. Але все ж більшість працівників щасливі отримати довші вихідні.