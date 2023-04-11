В іспанській Валенсії тестують чотириденний робочий тиждень
Іспанське місто Валенсія з 10 квітня розпочало місячний експеримент, під час якого аналізуватиме вплив чотириденного робочого тижня на здоров'я, добробут жителів та на навколишнє середовище й економіку
Про це інформує ValenciaPlaza.
Зазначають, що тестування чотириденного робочого тижня триватиме з 10 по 7 травня. Для нього будуть використані понеділки, які упродовж цього місяця є вихідними в Іспанії. За словами мера Валенсії Хоана Рібо, у такий спосіб не доведеться скорочувати робочі години упродовж місяця.
"Це не програма скорочення робочого часу. Це не наша справа, це справа роботодавців, працівників і переговорів у цій сфері", - розповів Рібо.
Міська влада також додає, що така модель чотириденного робочого тижня спрямована на користь для всього валенсійського суспільства.
Вона також наголошує, що завдяки такій ініціативі Валенсія стала першим містом у світі, яке впродовж місяця реалізувало пілотний проєкт 32-годинного робочого тижня, орієнтований на громадян, а не на бізнес.
- 1 квітня на півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж.
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