Іспанія палає: на півночі країни за день зафіксували 90 лісових пожеж
До гасіння вогню у регіоні Астурія залучили сотні пожежників. Кілька міст евакуйовано, поліція перекрила дороги і автомагістралі
Про це повідомляє Reuters.
На півночі країни рятувальники намагаються впоратися з понад 90 осередками вогню. До гасіння залучені близько 600 пожежників, кілька міст довелося евакуювати, поліція перекрила дороги і автомагістралі. Кількість займань сягнула 90.
На думку місцевої влади, до масштабних лісових пожеж причетні палії - "вогняні терористи", як їх назвав лідер регіону.
"Вони спалюють нашу Астурію. Ми маємо справу зі справжніми терористами, які ставлять під загрозу життя, міста і селища", - заявив Адріан Барбон.
Зазначається, що за останні два дні в Астурії та сусідньому регіоні Кантабрії рятувальники загасили вже десятки пожеж. За даними місцевої влади, більшість із них були підпалами, що потім роздмухало сильним вітром.
Поліція поки не визначила особу палія, проте за даним фактом відкрито розслідування. Покарання за підпал може сягати до 20 років ув'язнення, залежно від завданої шкоди.
За даними метеорологічного агентства AEMET, у середу в Іспанії було зафіксовано найспекотніше за всю історію спостережень 29 березня, коли температура перевищила норму на 7-14 градусів за Цельсієм.
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