У США вирують торнадо: щонайменше 5 загиблих, десятки поранено
Негода накрила одразу шість штатів - без електрики залишилися не менш як 300 тисяч будинків. Відомо про 5 загиблих та не менше 30 поранених
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що потужні торнадо накрили одразу шість американських штатів. Найбільше постраждав Арканзас, де загинули щонайменше троє людей та десятки госпіталізовані. Відомо, що двоє людей загинули у місті Вінні. За словами мера, Дженніфер Хоббс, місто "руйнуваннями розрізано навпіл зі сходу на захід". Ще однією жертвою став мешканець міста Норт-Літл-Рока.
Серйозно постраждав також штат Іллінойс - у місті Белвідер обвалився дах театру “Apollo”, коли там перебувало більше 200 людей на музичному концерті. За словами рятувальників, аби витягнути людей із ліфта театру, довелося поратися з обірваними лініями електропередач за межами будівлі.
Без світла залишилося майже 300 тисяч будинків у штатах Іллінойс, Арканзас, Індіана, Теннессі, Айова, Вісконсін, Міссурі та Мічиган.
- 29 березня через негоду є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України, зокрема Київській і Дніпропетровській. Ремонтні бригади вже стали до роботи.
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