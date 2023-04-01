Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що потужні торнадо накрили одразу шість американських штатів. Найбільше постраждав Арканзас, де загинули щонайменше троє людей та десятки госпіталізовані. Відомо, що двоє людей загинули у місті Вінні. За словами мера, Дженніфер Хоббс, місто "руйнуваннями розрізано навпіл зі сходу на захід". Ще однією жертвою став мешканець міста Норт-Літл-Рока.

Серйозно постраждав також штат Іллінойс - у місті Белвідер обвалився дах театру “Apollo”, коли там перебувало більше 200 людей на музичному концерті. За словами рятувальників, аби витягнути людей із ліфта театру, довелося поратися з обірваними лініями електропередач за межами будівлі.

Без світла залишилося майже 300 тисяч будинків у штатах Іллінойс, Арканзас, Індіана, Теннессі, Айова, Вісконсін, Міссурі та Мічиган.