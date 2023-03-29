Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання", - ідеться в повідомленні.

Через похолодання зросло також споживання електроенергії. Водночас зберігається профіцит потужності.

В Укренерго нагадали, що через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.

"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання", - додали в компанії.