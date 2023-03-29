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Через негоду на Київщині без електрики залишилися понад 30 тис. споживачів

29 березня, 2023 середа
10:54
Суспільство електроенергія

Через погіршення погодних умов на Київщині сталися аварії на електромережах, знеструмлено 60 населених пунктів, без світла понад 30 тисяч споживачів

Про це пише КМВА, посилаючись на ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відключень — у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.  

"Наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла — понад 30 тисяч клієнтів", - йдеться у повідомленні.

До відновлювальних робіт залучено 108 бригад, які працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати аварійні вимкнення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. 

  • Галущенко заявив, що Україна потребує збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії - комерційний обмін з ЄС став можливим, оскільки Київ має профіцит генерації.
Київщина
Енергія
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