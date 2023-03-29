Через негоду на Київщині без електрики залишилися понад 30 тис. споживачів

Про це пише КМВА, посилаючись на ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відключень — у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

"Наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла — понад 30 тисяч клієнтів", - йдеться у повідомленні.

До відновлювальних робіт залучено 108 бригад, які працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати аварійні вимкнення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж.