Про це стало відомо за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС," - зазначив Галущенко.

Міністр також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо дотримання Україною європейського законодавства у сфері енергетики.

"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки," - наголосив міністр.