Україна має профіцит генерації, тож може експортувати електроенергію до ЄС, - міністр Галущенко
Україна потребує збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії - комерційний обмін з ЄС став можливим, оскільки Київ має профіцит генерації
Про це стало відомо за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС," - зазначив Галущенко.
Міністр також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо дотримання Україною європейського законодавства у сфері енергетики.
"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки," - наголосив міністр.
- Україна нарощуватиме здатність постачати чисту електроенергію до Європи, щоб допомогти Євросоюзу в зеленому переході та підвищення енергетичної сталості.
- Європейська комісія у вівторок, 14 березня, затвердила реформу ринку електроенергії, щоб захистити громадян від раптових стрибків цін, прискорити використання відновлюваних джерел енергії.
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