Єврокомісія затвердила план реформування ринку електроенергії ЄС
Європейська комісія у вівторок, 14 березня, затвердила реформу ринку електроенергії, щоб захистити громадян від раптових стрибків цін, прискорити використання відновлюваних джерел енергії
Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Понад два десятиліття структура ринку електроенергії добре служила європейським компаніям і споживачам, дозволяючи їм користуватися перевагами єдиного ринку. Однак енергетична криза, викликана нападом Росії на Україну, виявила ряд недоліків у поточній системі, які необхідно було усунути", - пояснила Сімсон.
Відомо, що план Єврокомісії спрямований на поступову відмову від використання газу у виробництві електроенергії після того, як через вторгнення Росії в Україну ціни стали нестабільними.
Окрім цього, також за словами Сімсон, реформа буде спрямована на те, щоб зробити рахунки за електроенергію європейських споживачів і компаній більш незалежними від короткострокових ринкових цін. Реформа також прискорить впровадження відновлювальних джерел енергії та покращить захист споживачів.
Зазначається, що пропозицію Єврокомісії тепер розглянуть Європарламент і держави-члени ЄС, перш ніж план можна буде перетворити на серію законів, що займе щонайменше кілька місяців.
"Я справді вірю, що парламент і готові розглядати це як пріоритет. Це означає, що деякі частини цієї пропозиції можуть ... допомогти нам уже в наступному році", - зазначила Сімсон.
- Нагадаємо, Європейський Союз 23 січня схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні, виділеної за допомогою цього інструмента, зріс до 3,6 млрд євро.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
- Станом на 1 лютого ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
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