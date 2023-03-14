Про це інформує пресслужба ради ЄС.

Рада ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру до майже 7,979 млрд євро до 2027 року, гарантуючи, що додаткові фінансові потреби можуть бути покриті.

"Європейський фонд миру тепер став невіддільною частиною підтримки ЄС у сприянні миру та безпеці в усьому світі. Сьогоднішнє рішення доводить фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 млрд євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африка та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати", - сказав верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

Повідомляється, що завдяки Європейському фонду миру Союз підтримує Збройні Сили України через сім пакетів допомоги.