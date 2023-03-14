Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду миру, з якого фінансують військову допомогу Україні
14 березня рада Європейського Союзу затвердила збільшення на 2 мільярди євро фонду миру, з якого також фінансують військову допомогу Україні
Про це інформує пресслужба ради ЄС.
Рада ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру до майже 7,979 млрд євро до 2027 року, гарантуючи, що додаткові фінансові потреби можуть бути покриті.
"Європейський фонд миру тепер став невіддільною частиною підтримки ЄС у сприянні миру та безпеці в усьому світі. Сьогоднішнє рішення доводить фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 млрд євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африка та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати", - сказав верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.
Повідомляється, що завдяки Європейському фонду миру Союз підтримує Збройні Сили України через сім пакетів допомоги.
- Нагадаємо, Європейський Союз 23 січня схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні, виділеної за допомогою цього інструмента, зріс до 3,6 млрд євро.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
- Станом на 1 лютого ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
- 8 березня посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди євро фонду миру, з якого фінансуються військові постачання для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.05
- Актуальне
- Важливе