Швеція підтвердила, що саміт Україна – ЄС відбудеться в Києві
Постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна – Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
За інформацією видання, Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна – Євросоюз відбудеться в Києві 3 лютого. І зазначив, що Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитися до членства в ЄС.
Під час зустрічі з журналістами Даніельссон також наголосив, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування" в ЄС. За його словами, Євросоюз уже багато зробив задля підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки – гуманітарної, фінансової, військової – не припинявся".
Окрім того, представник Швеції при ЄС заявив, що його країна шукатиме можливості притягнути до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні, а також для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.
- 2 січня в Офісі президента повідомили, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. А 4 січня речник президента України Сергій Никифоров розповів, що деталі щодо місця проведення саміту Україна – ЄС ще узгоджують.
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