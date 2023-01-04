Місце проведення саміту Україна - ЄС ще узгоджують, - речник президента Никифоров
Речник президента України Сергій Никифоров розповів, що деталі щодо місця проведення саміту Україна - ЄС все ще узгоджують
Про це він сказав у коментарі "Суспільному".
Він зазначив, що деталі щодо проведення події все ще на стадії узгодження, коли буде прийняте остаточне рішення, його оголосять офіційно.
- Раніше стало відомо, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві, 3 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе