Місце проведення саміту Україна - ЄС ще узгоджують, - речник президента Никифоров

Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що деталі щодо проведення події все ще на стадії узгодження, коли буде прийняте остаточне рішення, його оголосять офіційно.

Раніше стало відомо, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві, 3 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.

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