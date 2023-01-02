Президентка Єврокомісії повідомила про першу в цьому році телефонну розмову з Зеленським: подробиці
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку
Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Згідно з повідомленням, фон дер Ляєн привітала українців із Новим роком і пообіцяла продовження практичної допомоги, нагадавши про вже передані Євросоюзом генератори, обладнання для облаштування тимчасового прихистку, шкільні автобуси тощо.
За словами фон дер Ляєн, невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України на 18 млрд євро - щомісячними траншами.
"ЄС буде поруч із вами стільки, скільки буде необхідно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу – боротьбу за свободу і проти варварської агресії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Вона додала, що сподівається "скоро зустрітися" із Зеленським в Україні.
- 1 січня Швеція перебрала від Чехії головування у Раді ЄС та пообіцяла подальшу підтримку Україні.
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