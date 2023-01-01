Про це повідомляє DW.

Швеція змінила на цій посаді Чехію в ході запланованої ротації, що відбувається раз на пів року.

В Стокгольмі назвали пріоритетними напрямами головування в ЄС безпеку, сталий розвиток, перехід на "зелену" енергетику та демократичні цінності.

"Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для ЄС загалом. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергоносіїв", - заявили в уряді Швеції.

Також у Стокгольмі пообіцяли приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву та підтримку України на шляху до ЄС.

Чехія, яка вперше обіймала пост країни-голови в Раді ЄС активно підтримувала Україну та винесла питання про обмеження видачі шенгенських віз росіянам на обговорення Ради ЄС. Незабаром після цього країни Шенгенської зони припинили дію укладеної з РФ угоди про спрощений режим видачі віз.

9 вересня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією.

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