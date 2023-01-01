Швеція перебрала від Чехії головування у Раді ЄС та пообіцяла подальшу підтримку України
У неділю 1 січня 2023 року Швеція перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу
Про це повідомляє DW.
Швеція змінила на цій посаді Чехію в ході запланованої ротації, що відбувається раз на пів року.
В Стокгольмі назвали пріоритетними напрямами головування в ЄС безпеку, сталий розвиток, перехід на "зелену" енергетику та демократичні цінності.
"Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для ЄС загалом. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергоносіїв", - заявили в уряді Швеції.
Також у Стокгольмі пообіцяли приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву та підтримку України на шляху до ЄС.
Чехія, яка вперше обіймала пост країни-голови в Раді ЄС активно підтримувала Україну та винесла питання про обмеження видачі шенгенських віз росіянам на обговорення Ради ЄС. Незабаром після цього країни Шенгенської зони припинили дію укладеної з РФ угоди про спрощений режим видачі віз.
- 9 вересня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією.
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