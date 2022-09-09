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ЄС повністю призупиняє спрощений візовий режим із Росією
У п'ятницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня
Про це повідомила Рада ЄС.
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