Єврокомісія затвердила призупинення угоди про спрощений візовий режим з РФ із 12 вересня

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"З Росією не може бути справ як зазвичай. Ми пропонуємо повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму ЄС та не визнавати російські паспорти, видані в окупованих регіонах", - написала фон дер Ляєн у твітер.

В офіційному документі єврокомісії йдеться, що:

- візовий збір для росіян становитиме не 35, а 80 євро;

- чекати візи доведеться до шести місяців;

- довгострокових та багаторазових віз більше не буде або буде значно меншим ("шенгенські" візи почнуть видавати на дати поїздки);

- громадяни РФ з багаторазовою візою зможуть, як і раніше, в'їжджати до Євросоюзу до закінчення їхнього терміну дії.

"Єврокомісія пропонує повністю призупинити дію Угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією. Така країна, як Росія, яка веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму, доки вона продовжує проводити свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах. Призупинення є відповіддю на підвищення ризиків і загроз інтересам безпеки Союзу та національній безпеці держав-членів унаслідок військової агресії Росії проти України. Це означає, що російські громадяни більше не матимуть привілейованого доступу до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим і складнішим процесом оформлення візи", - мовиться у заяві єврокомісії.

Призупинення спрощення візового режиму з РФ може набути чинності вже в понеділок, 12 вересня, з посиланням на Єврокомісію повідомив журналіст Рікард Йозвяк у твітер.

Нагадаємо, ще 1 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄС

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