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Головна політика Візи для росіян: Кулеба назвав 5 позицій, про які домовилися міністри ЄС

Візи для росіян: Кулеба назвав 5 позицій, про які домовилися міністри ЄС

1 вересня, 2022 четвер
16:28
політика санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄС

Про це він написав у фейсбук.

"Вчора у Празі після виснажливого дня переговорів коліщата європейської машини таки зробили оберт і міністри закордонних справ країн ЄС узгодили позицію. Я вдячний Чеському головуванню в ЄС за можливість взяти участь у цій дискусії, а насправді - доволі запеклому дипломатичному бою. Отже, на початку розстановка сил була приблизно така: на одному полюсі — м’яка пропозиція припинити дію угоди з РФ про спрощений порядок оформлення віз; на іншому — жорстка пропозиція України та групи країн ЄС максимально обмежити в’їзд в Євросоюз, зберігши відчинені двері лише для гуманітарних (лікування, возз’єднання з сім’єю тощо) і політичних (правозахисники, опоненти режиму Путіну тощо) випадків", - написав Кулеба.

Як зазначив очільник МЗС, за підсумками дипломатичного марафону, рішення виявилися набагато ближчими до української позиції. "Вчорашня істерична реакція МЗС РФ — найкраще цьому свідчення", - додав Кулеба.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що домовленість замість одного елементу (припинення угоди) складається з п’яти:

1. Було домовлено повністю припинити дію Угоди про спрощення візового режиму. За словами Кулеби, це має значно зменшити кількість нових віз, які ЄС видає росіянам.

2. Також була сприйнята ідея, що надалі шенгенські візи будуть видавати насамперед представникам вразливих груп, зокрема тим росіянам, хто виступає проти війни Росії проти України.

3. Російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України, не будуть визнаватися.

4. ЄС виробить спільне рішення, щоб відповісти на запитання: а що робити з мільйонами вже виданих росіянам віз? За словами Кулеби, це "дуже важливий новий елемент".

5. Прикордонні з Росією країни ЄС отримали право застосувати власні обмеження. "Це дуже важливо та відкриває шлях до закриття наземних кордонів Євросоюзу для росіян вже зараз, не чекаючи великих спільних рішень ЄС", - відзначив очільник МЗС.

На думку Кулеби, ці пять пунктів є набагато жорсткішими, ніж хотіли прихильники м’якого підходу до видачі віз росіянам.

"Тому це важливий перелам і результат непростої дискусії між справжніми партнерами, в якій був знайдений баланс. Але маємо дивитися тверезо на цей результат - його ефективність значною мірою залежатиме від того, як домовленість буде трансформована в конкретні юридичні рішення і буде імплементуватися усіма державами-членами ЄС і Єврокомісією", - підсумував Кулеба.

  • Нагадаємо, голова міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що естонці вже за декілька тижнів заборонять в’їзд на свою територію для більшості росіян

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війна з Росією
Шенгенська зона
Дмитро Кулеба
санкції ЄС проти Росії
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