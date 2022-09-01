За кілька тижнів Естонія заборонить в'їзд до країни для більшості росіян, – очільник МЗС

Про це він сказав Reuters.

"Це потребує деякого часу, але я думаю, що час також має вирішальне значення, зважаючи на таку величезну кількість російських громадян, які в’їжджають", — зазначив естонський міністр.

За його словами, Естонія має на меті забороняти в’їзд з міркувань безпеки, незалежно від того, видані росіянами шенгенські візи Естонією чи будь-якою іншою країною із Шенгенської зони.

Рейнсалу сказав, що за останні шість місяців 300 000 росіян в'їхали в його країну з населенням 1,3 мільйона осіб, тому він прагне скоротити цю кількість "найзначніше". Однак, зазначив міністр, будуть винятки.

Він додав, що якби ув'язнений російський політик Олексій Навальний був звільнений, то в Естонії були б раді прийняти самого Навального, його сім'ю та «всіх хоробрих учасників громадянського опору».

За словами міністра, росіян також пустять в Естонію з гуманітарних, сімейних чи медичних причин або якщо вони приїжджають як дипломати.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

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