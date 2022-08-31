Про це йдеться у спільній заяві держав, повідомляє Financial Times.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявили, що якщо відповідне рішення не буде ухвалено Євросоюзом, вони запровадять його на національному рівні.

"Поки таких заходів не буде вжито на рівні ЄС, ми розглянемо можливість запровадження тимчасових заходів на національному рівні для розв'язання проблем громадської безпеки, пов'язаних зі збільшенням припливу російських громадян через наші кордони", - йдеться у заяві.

Країни також вимагають від Єврокомісії, аби вона ініціювала візові заходи, що рішуче скоротять потік російських громадян, які прибувають до Європейського союзу та шенгенської зони.

За даними Financial Times, з початку повномасштабної війни РФ проти України до Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви в'їхали близько 700 тис. росіян. Більшість з них - туристи, які використовують держави, що межують з Росією, як "ворота" для поїздок до інших країн ЄС.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb