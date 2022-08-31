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Країни ЄС визнають право сусідів Росії закрити кордони для громадян РФ, - МЗС Естонії

31 серпня, 2022 середа
10:32
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За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ

Про це він сказав естонському телебаченню, повідомляє ERR.

"Країни цього регіону в силу свого розташування зберігають за собою законне право робити власні кроки, які вони вважають розумними, керуючись своїми безпековими інтересами", - сказав Рейнсалу перед тим, як міністри закордонних справ ЄС зібралися на неформальній зустрічі в Празі, щоб обговорити серед іншого і це питання.

"Коли я пояснив це міністрам закордонних справ інших країн Євросоюзу, вони визнали, що це справді проблема, що в Естонії проживає близько мільйона дорослих людей, і за шість місяців через нашу територію пройшло 300 000 громадян країни-агресора. Скільки прикордонників треба мати на кожного громадянина держави-агресора? Весь народ охоронятиме лише кордон?" – продовжив Рейнсалу.

На питання, чи це може означати, що якщо не буде загальноєвропейської угоди про обмеження в'їзду громадян РФ до Євросоюзу, країни на східному кордоні зроблять це самостійно, міністр закордонних справ Естонії відповів:

"Вони можуть зробити це щодо своєї власної території. Але я маю сказати, що міністри закордонних справ низки країн Європейського Союзу визнали законність цього можливого кроку, маючи на увазі саме той факт, що у держав, що межують з Росією, зовсім інша ситуація і контекст, ніж у держав, розташованих за 2000 км від Росії".

Міністр закордонних справ Естонії повідомив, що обговорював це питання зі своїми колегами з Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії у вівторок, і спільні дії прикордонних країн можливі, якщо Євросоюз загалом відмовиться додатково обмежити в'їзд громадян Росії на свою територію.

У відповідь на твердження про те, що заборона на в'їзд до Європи перешкоджає втечі російських дисидентів з Росії, Рейнсалу сказав, що країни Шенгенського візового простору видали громадянам Росії 10 млн. віз, а з початку війни до Європейського союзу в'їхали близько мільйона росіян, з яких тільки 3000 людей попросили притулку.

  • Нагадаємо, Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам, проте вони виступають за скасування угоди про спрощений візовий режим.
  • 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією. Їх зустріч відбувається 30-31 серпня у Празі.

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Естонія
санкції проти Росії
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