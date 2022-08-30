Про це повідомляє Siasat.com.

Париж та Берлін висловили свою позицію у спільній заяві напередодні зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу, на якій 30 серпня у Празі мають узгодити візові обмеження для громадян РФ.

Німеччина та Франція наполягають на збереженні чинних норм, які дозволяють студентам, митцям, вченим і ключовим фахівцям з Росії в'їжджати до ЄС незалежно від того, чи зазнають вони особисто політичного переслідування.

У Берліні та Парижі вважають, що важливо не відчужувати майбутні покоління росіян. Обидві країни також стурбовані, що заборона на отримання шенгену може призвести до зростання націоналістичних та антиєвропейських настроїв у Росії.

"Наша візова політика повинна дозволяти контакти між людьми в ЄС з громадянами Росії, не пов'язаними з російським урядом", - йдеться у заяві.

Водночас Німеччина та Франція погодилися, що заяви на отримання візи, які подаються російськими громадянами, потрібно ретельно перевіряти на предмет потенційних ризиків для безпеки.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb