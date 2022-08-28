Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, глави МЗС країн ЄС наступного тижня запропонують розірвати угоду про спрощену видачу віз з Росією, яка діє з 2007 року. Це станеться на дводенній зустрічі міністрів, яка розпочнеться 29 серпня в Празі (Чехія).

За даними джерел FT, Франція та Німеччина виступали проти такого рішення, але були вимушені піти на поступки, оскільки низка східноєвропейських країн пригрозила в односторонньому порядку закрити свої кордони для російських туристів.

"Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами та нашими пристанями для яхт, в той час, як триває війна в Україні. Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і вона потребує виняткових дій. Ми хочемо вийти за рамки лише призупинення візового режиму", - сказав неназваний високопосадовець ЄС.

Він додав, що до кінця 2022 року Євросоюз може вдатися ще до більш серйозних візових заходів щодо Росії.

Розрив угоди означатиме, що росіяни, які намагаються отримати візу, будуть змушені надавати більше документів. Оформлення візи також буде дорожчим і займатиме значно більше часу, зазначає FT.

9 серпня, премʼєрка Естонії Каллас закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на саміті ЄС.

10 серпня, очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і G7 припинити видачу віз громадянам РФ.

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