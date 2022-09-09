Латвія обмежила в'їзд громадянам РФ

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едагрс Рінкевичс.

"Уряд Латвії вирішив обмежити в'їзд громадян Росії з візами ЄС до Латвії", - написав Рінкевичс у своєму твіттері.

Латвія, Польща, Литва, Естонія та Фінляндія попередили, що запровадять візові обмеження для росіян незалежно від рішення ЄС.

31 серпня ЄС заявив, що призупинить дію спрощеної візової угоди з Росією. Загальної заборони на видачу віз не буде.

8 вересня міністр іноземних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія обмежать в'їзд для російських туристів з 19 вересня.