Про це заявив міністр іноземних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", – сказав він.

Відомо, що подібне обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані запровадять країни Балтії та Польща з 19 вересня.

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне", - заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Каллас виділила питання безпеки як одну з причин введення обмежень на в'їзд, оскільки Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває. Вона зауважила, що обмеження повинні передбачати винятки для тих, хто відвідує членів сім'ї, дисидентів та власників посвідок на проживання.

Каллас також зазначила, що оскільки авіасполучення було призупинено через введені проти Росії санкції, на прикордонні з Росією країни лягло дуже велике навантаження.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

На зустрічі у Празі 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.

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