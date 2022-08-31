Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Reuters

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на видачу віз не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу, 31 серпня.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

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