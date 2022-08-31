ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видачі віз – очільник МЗС Угорщини Сійярто
Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на видачу віз не буде введена
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Reuters
Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на видачу віз не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу, 31 серпня.
- 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.
- 31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.
- Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС
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