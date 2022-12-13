Усі 27 країн - членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році
Усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця
Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.
"Протягом цього року Європейський Союз, країни-члени та його фінансові установи надали понад 19 мільярдів євро. Ми дивимося на наступний рік, і в мене є дуже хороші новини, тому що вчора ввечері вдалося домовитися про 18 мільярдів євро для України, по 1,5 млрд євро щомісяця – це постійний потік прямої бюджетної підтримки", - сказала президентка Єврокомісії Урсувла фон дер Ляєн.
У своєму Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи це рішення, подякував ЄС за сигнал єдності.
"Усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Важливий сигнал єдності", - написав він.
- Днем раніше у Twitter Головування Чехії в Раді Європейського Союзу повідомили, що посли ЄС "практично одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.
- Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.
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