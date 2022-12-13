У ЄС "в принципі одноголосно" схвалили надання Україні у 2023 році €18 млрд
Посли ЄС "в принципі одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році
Про це йдеться у твітері Головування Чехії в Раді Європейського Союзу.
"Посли в принципі одноголосно схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. ЄС в часі головування Чехії дотримується своєї обіцянки допомогти Україні протистояти Росії, а Євросоюз залишається єдиним", - зазначено у дописі.
- Нагадаємо, 10 грудня Рада ЄС досягла згоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.
- 6 грудня уряд Угорщини намагався заблокував угоду ЄС про цей пакет допомоги Україні. Проте цього ж дня у Єврокомісії заявили, що знайдуть спосіб вирішити це питання і без Угорщини.
- 9 листопада Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро.
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